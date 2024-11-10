ХАМАС определился с новым лидером

ХАМАС рассматривает Халиля аль-Хейю на пост председателя политбюро
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Выборы нового лидера могут пройти в ближайшее время
Выборы нового лидера могут пройти в ближайшее время Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Руководство палестинского движения ХАМАС рассматривает кандидатуру Халиля аль-Хейю на пост нового председателя политбюро организации. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

«Новым главой политбюро ХАМАС станет аль-Хейя, если будут сформированы условия для избрания лидера движения», — пишет Asharq Al-Awsat. Там добавили, что избрание нового лидера ХАМАС может состояться в ближайшее время, но имя этого лица не будет официально обнародовано.

По информации издания, после того как в секторе Газа израильскими военными был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар, управление движением перешло к коллективному руководству. Аль-Хейя, возглавляющий газовское отделение политбюро ХАМАС, играет ключевую роль в определении стратегических направлений политики организации. Он руководит делегацией в переговорах по достижению перемирия в Газе.

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Руководство палестинского движения ХАМАС рассматривает кандидатуру Халиля аль-Хейю на пост нового председателя политбюро организации. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat. «Новым главой политбюро ХАМАС станет аль-Хейя, если будут сформированы условия для избрания лидера движения», — пишет Asharq Al-Awsat. Там добавили, что избрание нового лидера ХАМАС может состояться в ближайшее время, но имя этого лица не будет официально обнародовано. По информации издания, после того как в секторе Газа израильскими военными был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар, управление движением перешло к коллективному руководству. Аль-Хейя, возглавляющий газовское отделение политбюро ХАМАС, играет ключевую роль в определении стратегических направлений политики организации. Он руководит делегацией в переговорах по достижению перемирия в Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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