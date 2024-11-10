ХАМАС определился с новым лидером

Руководство палестинского движения ХАМАС рассматривает кандидатуру Халиля аль-Хейю на пост нового председателя политбюро организации. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.
«Новым главой политбюро ХАМАС станет аль-Хейя, если будут сформированы условия для избрания лидера движения», — пишет Asharq Al-Awsat. Там добавили, что избрание нового лидера ХАМАС может состояться в ближайшее время, но имя этого лица не будет официально обнародовано.
По информации издания, после того как в секторе Газа израильскими военными был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар, управление движением перешло к коллективному руководству. Аль-Хейя, возглавляющий газовское отделение политбюро ХАМАС, играет ключевую роль в определении стратегических направлений политики организации. Он руководит делегацией в переговорах по достижению перемирия в Газе.
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