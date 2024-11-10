Обвиняемый в коррупции экс-чиновник просит обеспечить СИЗО учебниками по истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключенные обладают ошибочными знаниями об истории из интернет-источников, отметил Кибовский
Заключенные обладают ошибочными знаниями об истории из интернет-источников, отметил Кибовский Фото:

Экс-руководитель Московского департамента культуры Александр Кибовский, находящийся под стражей по обвинению в получении взяток и попытке мошенничества, выступил с инициативой предоставить комплекты новых учебников по истории России заключенным. Об этом он сообщил в письме начальнику московского УФСИН генерал-майору внутренней службы Сергею Морозу.

«Знакомство с новыми учебниками, где факты изложены в доступной форме, существенно поможет самообразованию и способно оказать позитивное воздействие на часть заблуждающихся», — передает «Коммерсантъ» слова Кибовского. Бывший чиновник добавил, что необходимость обеспечения заключенных новыми учебниками становится еще более значимой в контексте недавнего законодательного решения. Значительной группе осужденных предоставляется возможность подписать контракт с Минобороны и участвовать в СВО, чтобы облегчить свою дальнейшую судьбу.

Кибовский выразил мнение, что арестованные часто обладают набором ошибочных взглядов на историю и современность страны, что связано с получением информации из недостоверных интернет-источников. Его предложение вызвало интерес у начальника исправительного учреждения «Матросская Тишина» Сергея Бобрышева и московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой, сообщила адвокат Кибовского Юлия Потапова.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что экс-чиновник попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону СВО. Кибовский принял решение вступить в ряды армии после того, как Замоскворецкий суд определил для него меру пресечения, передает «360.ru».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-руководитель Московского департамента культуры Александр Кибовский, находящийся под стражей по обвинению в получении взяток и попытке мошенничества, выступил с инициативой предоставить комплекты новых учебников по истории России заключенным. Об этом он сообщил в письме начальнику московского УФСИН генерал-майору внутренней службы Сергею Морозу. «Знакомство с новыми учебниками, где факты изложены в доступной форме, существенно поможет самообразованию и способно оказать позитивное воздействие на часть заблуждающихся», — передает «Коммерсантъ» слова Кибовского. Бывший чиновник добавил, что необходимость обеспечения заключенных новыми учебниками становится еще более значимой в контексте недавнего законодательного решения. Значительной группе осужденных предоставляется возможность подписать контракт с Минобороны и участвовать в СВО, чтобы облегчить свою дальнейшую судьбу. Кибовский выразил мнение, что арестованные часто обладают набором ошибочных взглядов на историю и современность страны, что связано с получением информации из недостоверных интернет-источников. Его предложение вызвало интерес у начальника исправительного учреждения «Матросская Тишина» Сергея Бобрышева и московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой, сообщила адвокат Кибовского Юлия Потапова. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что  экс-чиновник попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону СВО. Кибовский принял решение вступить в ряды армии после того, как Замоскворецкий суд определил для него меру пресечения, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...