Обвиняемый в коррупции экс-чиновник просит обеспечить СИЗО учебниками по истории

Экс-руководитель Московского департамента культуры Александр Кибовский, находящийся под стражей по обвинению в получении взяток и попытке мошенничества, выступил с инициативой предоставить комплекты новых учебников по истории России заключенным. Об этом он сообщил в письме начальнику московского УФСИН генерал-майору внутренней службы Сергею Морозу.
«Знакомство с новыми учебниками, где факты изложены в доступной форме, существенно поможет самообразованию и способно оказать позитивное воздействие на часть заблуждающихся», — передает «Коммерсантъ» слова Кибовского. Бывший чиновник добавил, что необходимость обеспечения заключенных новыми учебниками становится еще более значимой в контексте недавнего законодательного решения. Значительной группе осужденных предоставляется возможность подписать контракт с Минобороны и участвовать в СВО, чтобы облегчить свою дальнейшую судьбу.
Кибовский выразил мнение, что арестованные часто обладают набором ошибочных взглядов на историю и современность страны, что связано с получением информации из недостоверных интернет-источников. Его предложение вызвало интерес у начальника исправительного учреждения «Матросская Тишина» Сергея Бобрышева и московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой, сообщила адвокат Кибовского Юлия Потапова.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что экс-чиновник попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь ему отправиться в зону СВО. Кибовский принял решение вступить в ряды армии после того, как Замоскворецкий суд определил для него меру пресечения, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.