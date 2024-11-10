В Амстердаме задержали около сотни участников пропалестинской акции

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Нидерланды, набережная, Амстердам, велосипед, река кама
Амстердаме прошла несанкционированная пропалестинская демонстрация, около 100 людей задержаны Фото:

В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool.

«Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание. Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны.

В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания.

В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября.

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В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool. «Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание. Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны. В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания. В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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