В Амстердаме задержали около сотни участников пропалестинской акции

10 ноября 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Амстердаме прошла несанкционированная пропалестинская демонстрация, около 100 людей задержаны Фото: Алена Полозова © URA.RU В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool. «Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание . Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны. В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания. В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool. «Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание. Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны. В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания. В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября.