В Амстердаме задержали около сотни участников пропалестинской акции

В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool.
«Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание. Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны.
В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания.
В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября.
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В Нидерландах в центре Амстердама полиция задержала около 100 участников несанкционированной пропалестинской демонстрации. Об этом сообщило издание Parool. «Около сотни демонстрантов арестованы <…> демонстрантов посадили в автозаки», — сообщило нидерландское издание. Их увезли с площади на автобусах. Точные цифры задержанных неизвестны. В воскресенье, 10 ноября, пропалестинские демонстранты собирались на площади Дам в Амстердаме. Хотя в стране на проведение акций в эти выходные действовал запрет. Полиции не удалось принудить людей покинуть площадь. После этого начались задержания. В результате митингов власти города продлили запрет на демонстрации. Теперь он действует до 14 ноября.