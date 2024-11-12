Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на место блокировки верхнего Гумистинского моста, вызванной акцией протеста против ратификации инвестиционного договора с Россией. Ситуация на мосту оказала значительное влияние на движение транспорта между российской и грузинской границами.
«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство [республики] подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — рассказал Авидзба в беседе с РИА Новости.
По словам начальника ГАИ, блокировка моста создала значительные неудобства для местных жителей и транспортных потоков в регионе. Ожидается, что руководство республики примет меры для скорейшего разрешения конфликта и возобновления движения по ключевому транспортному узлу.
В понедельник, 11 ноября, на территории Абхазии начались массовые акции протеста, организованные оппозиционными группами. В ходе этих акций была заблокирована главная республиканская дорога и перекрыты два ключевых моста. Участники протестов выдвинули требования освободить задержанных активистов и отменить соглашения о реализации российских инвестиционных проектов в регионе. Подробнее о ситуации с протестами в Абхазии — в материале URA.RU.
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