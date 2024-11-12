Начальник ГАИ Абхазии прибыл к протестующим для прояснения ситуации

Начальник ГАИ Абхазии приехал на заблокированный оппозицией Гумистинский мост
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В Абзахии проходят массовые протесты оппозиции (фото из архива)
В Абзахии проходят массовые протесты оппозиции (фото из архива) Фото:

Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на место блокировки верхнего Гумистинского моста, вызванной акцией протеста против ратификации инвестиционного договора с Россией. Ситуация на мосту оказала значительное влияние на движение транспорта между российской и грузинской границами.

«Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство [республики] подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — рассказал Авидзба в беседе с РИА Новости.

По словам начальника ГАИ, блокировка моста создала значительные неудобства для местных жителей и транспортных потоков в регионе. Ожидается, что руководство республики примет меры для скорейшего разрешения конфликта и возобновления движения по ключевому транспортному узлу.

В понедельник, 11 ноября, на территории Абхазии начались массовые акции протеста, организованные оппозиционными группами. В ходе этих акций была заблокирована главная республиканская дорога и перекрыты два ключевых моста. Участники протестов выдвинули требования освободить задержанных активистов и отменить соглашения о реализации российских инвестиционных проектов в регионе. Подробнее о ситуации с протестами в Абхазии — в материале URA.RU.

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Начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на место блокировки верхнего Гумистинского моста, вызванной акцией протеста против ратификации инвестиционного договора с Россией. Ситуация на мосту оказала значительное влияние на движение транспорта между российской и грузинской границами. «Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство [республики] подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — рассказал Авидзба в беседе с РИА Новости. По словам начальника ГАИ, блокировка моста создала значительные неудобства для местных жителей и транспортных потоков в регионе. Ожидается, что руководство республики примет меры для скорейшего разрешения конфликта и возобновления движения по ключевому транспортному узлу. В понедельник, 11 ноября, на территории Абхазии начались массовые акции протеста, организованные оппозиционными группами. В ходе этих акций была заблокирована главная республиканская дорога и перекрыты два ключевых моста. Участники протестов выдвинули требования освободить задержанных активистов и отменить соглашения о реализации российских инвестиционных проектов в регионе. Подробнее о ситуации с протестами в Абхазии — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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