Президент Финляндии поделился деталями разговора с Трампом об Украине

Избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь мира на Украине. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Трампом.
«Можно сделать однозначный вывод о серьезности намерений избранного президента добиться прекращении конфликта на Украине», — заявил Стубб. Его слова приводит Bloomberg.
Дональд Трамп одержал победу на американских выборах 5 ноября. Ранее пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт сообщила, что республиканец планирует в первый день своего президентства организовать мирные переговоры между Украиной и Россией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.