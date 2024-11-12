Президент Финляндии поделился деталями разговора с Трампом об Украине

Президент Финляндии уверен, что Трамп стремится к скорому миру на Украине
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Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить украинский конфликт, убежден Александр Стубб
Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить украинский конфликт, убежден Александр Стубб Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь мира на Украине. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Трампом. 

«Можно сделать однозначный вывод о серьезности намерений избранного президента добиться прекращении конфликта на Украине», — заявил Стубб. Его слова приводит Bloomberg

Дональд Трамп одержал победу на американских выборах 5 ноября. Ранее пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт сообщила, что республиканец планирует в первый день своего президентства организовать мирные переговоры между Украиной и Россией. 

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Избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь мира на Украине. Об этом сообщил глава Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Трампом.  «Можно сделать однозначный вывод о серьезности намерений избранного президента добиться прекращении конфликта на Украине», — заявил Стубб. Его слова приводит Bloomberg.  Дональд Трамп одержал победу на американских выборах 5 ноября. Ранее пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт сообщила, что республиканец планирует в первый день своего президентства организовать мирные переговоры между Украиной и Россией. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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