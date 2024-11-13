Залужный сообщил об отправке на учебу «будущих премьеров и президента»

13 ноября 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный заявил, что с Великобританией ведутся переговоры об обучении до семи тысяч студентов из Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в настоящий момент Киев и Лондон обсуждают организацию обучения украинских студентов на территории Британии. По словам посла, таким образом будет осуществляться подготовка будущих украинских министров, губернаторов и даже президента страны. «Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал Залужный на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Помимо образовательной инициативы, Залужный подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине на всех уровнях парламентских сил. Он также отметил наличие заинтересованности со стороны Британии в развитии украинской оборонной промышленности и других ключевых секторов экономики, включая энергетическую безопасность и IT-сектор. По словам украинского посла, ежегодно планируется обучать до семи тысяч студентов из Украины. Ранее Залужный заявлял о необходимости замены солдат ВСУ на военных из стран Запада. Заявление посла звучало на фоне потерь украинских сил в боях с ВС РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в настоящий момент Киев и Лондон обсуждают организацию обучения украинских студентов на территории Британии. По словам посла, таким образом будет осуществляться подготовка будущих украинских министров, губернаторов и даже президента страны. «Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал Залужный на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Помимо образовательной инициативы, Залужный подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине на всех уровнях парламентских сил. Он также отметил наличие заинтересованности со стороны Британии в развитии украинской оборонной промышленности и других ключевых секторов экономики, включая энергетическую безопасность и IT-сектор. По словам украинского посла, ежегодно планируется обучать до семи тысяч студентов из Украины. Ранее Залужный заявлял о необходимости замены солдат ВСУ на военных из стран Запада. Заявление посла звучало на фоне потерь украинских сил в боях с ВС РФ.