Залужный сообщил об отправке на учебу «будущих премьеров и президента»

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Валерий Залужный заявил, что с Великобританией ведутся переговоры об обучении до семи тысяч студентов из Украины Фото:

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в настоящий момент Киев и Лондон обсуждают организацию обучения украинских студентов на территории Британии. По словам посла, таким образом будет осуществляться подготовка будущих украинских министров, губернаторов и даже президента страны.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал Залужный на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

Помимо образовательной инициативы, Залужный подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине на всех уровнях парламентских сил. Он также отметил наличие заинтересованности со стороны Британии в развитии украинской оборонной промышленности и других ключевых секторов экономики, включая энергетическую безопасность и IT-сектор. По словам украинского посла, ежегодно планируется обучать до семи тысяч студентов из Украины.

Ранее Залужный заявлял о необходимости замены солдат ВСУ на военных из стран Запада. Заявление посла звучало на фоне потерь украинских сил в боях с ВС РФ.

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что в настоящий момент Киев и Лондон обсуждают организацию обучения украинских студентов на территории Британии. По словам посла, таким образом будет осуществляться подготовка будущих украинских министров, губернаторов и даже президента страны. «Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что гарантированное сохранение их инвестиций — это наше образование, это подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего и президента», — сказал Залужный на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве. Его слова передает «Интерфакс-Украина». Помимо образовательной инициативы, Залужный подчеркнул, что Великобритания продолжает оказывать мощную поддержку Украине на всех уровнях парламентских сил. Он также отметил наличие заинтересованности со стороны Британии в развитии украинской оборонной промышленности и других ключевых секторов экономики, включая энергетическую безопасность и IT-сектор. По словам украинского посла, ежегодно планируется обучать до семи тысяч студентов из Украины. Ранее Залужный заявлял о необходимости замены солдат ВСУ на военных из стран Запада. Заявление посла звучало на фоне потерь украинских сил в боях с ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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