Центробанк объявил новый официальный курс доллара в России. Скрин

Центробанк поднял курс доллара выше 108 рублей
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ЦБ объявил курс доллара в 108 рублей
ЦБ объявил курс доллара в 108 рублей Фото:

Официальный курс доллара в России установлен выше 108 рублей. Информация появилась на сайте Центробанка РФ. 

«Доллар — 108,01 рубля. Евро — 113,09 рубля», — указано на сайте Банка России. 

Днем курс доллара поднимался выше 114 рублей на торгах. В течение дня он вырос на 8,5%. Это рекорд с марта 2022 года.

Актуальные курсы валют
Актуальные курсы валют
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Официальный курс доллара в России установлен выше 108 рублей. Информация появилась на сайте Центробанка РФ.  «Доллар — 108,01 рубля. Евро — 113,09 рубля», — указано на сайте Банка России.  Днем курс доллара поднимался выше 114 рублей на торгах. В течение дня он вырос на 8,5%. Это рекорд с марта 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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