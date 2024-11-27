ЦБ объявил курс доллара в 108 рублей
Официальный курс доллара в России установлен выше 108 рублей. Информация появилась на сайте Центробанка РФ.
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«Доллар — 108,01 рубля. Евро — 113,09 рубля», — указано на сайте Банка России.
Днем курс доллара поднимался выше 114 рублей на торгах. В течение дня он вырос на 8,5%. Это рекорд с марта 2022 года.
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