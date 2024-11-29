В МИД сделали заявление о западных «бомбах» в Закавказье

Западные «бомбы» падают везде, в том числе и в Закавказье, странам региона нужно объединиться для решения этой проблемы. Об этом сообщил замминистра МИД РФ Михаил Галузин.
«Мы видим, что „бомбы“ западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье», — заявил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что страны Закавказья должны работать сообща и принимать меры для решения проблем кавказских государств.
Ранее в МИД РФ назвали потенциальные военные цели в Европе для России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что все американские военные базы, которые размещены в Европе станут основной целью, в случае военного конфликта между Россией и США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.