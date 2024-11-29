В МИД сделали заявление о западных «бомбах» в Закавказье

МИД России: западные «бомбы» падают уже в Закавказье, странам надо решить вопрос
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«Бомбы» западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье
«Бомбы» западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье Фото:

Западные «бомбы» падают везде, в том числе и в Закавказье, странам региона нужно объединиться для решения этой проблемы. Об этом сообщил замминистра МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы видим, что „бомбы“ западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье», — заявил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что страны Закавказья должны работать сообща и принимать меры для решения проблем кавказских государств.

Ранее в МИД РФ назвали потенциальные военные цели в Европе для России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что все американские военные базы, которые размещены в Европе станут основной целью, в случае военного конфликта между Россией и США.

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Западные «бомбы» падают везде, в том числе и в Закавказье, странам региона нужно объединиться для решения этой проблемы. Об этом сообщил замминистра МИД РФ Михаил Галузин. «Мы видим, что „бомбы“ западного вмешательства падают везде, в том числе, в Закавказье», — заявил Галузин. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что страны Закавказья должны работать сообща и принимать меры для решения проблем кавказских государств. Ранее в МИД РФ назвали потенциальные военные цели в Европе для России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что все американские военные базы, которые размещены в Европе станут основной целью, в случае военного конфликта между Россией и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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