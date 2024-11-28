Володин предложил ввести для россиян новый штраф в 2 млн рублей

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о введении штрафа за продажу детям никотиновой продукции. Сумма наказания может составить до двух миллионов рублей. С инициативой выступили депутаты нижней палаты парламента во главе с ее председателем Вячеславом Володиным.
«Проект федерального закона „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“ разработан в целях усиления мер защиты жизни и здоровья граждан от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он опубликован на официальном сайте Госдумы. Там же сказано, что 72% подростков, покупающих электронные сигареты, не сталкивались с отказами продавцов.
С января по август 2024 года Роспотребнадзор также провел около 15 тысяч проверок точек продаж табачной продукции, выявив, что 43% пачек сигарет продавались с нарушениями. Зафиксированы также нарушения торговли, особенно вблизи образовательных учреждений. Молодежный парламент провел рейды в 67 субъектах, где были выявлены нарушения, включая продажу никотиновой продукции несовершеннолетним.
Ранее Минздрав РФ одобрил законопроект, направленный на запрет продажи табачных изделий и никотиносодержащей продукции лицам, родившимся после 31 декабря 2009 года. Ведомство также готово поддержать инициативы, направленные на сокращение использования электронных сигарет.
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