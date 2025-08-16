Украина выступила против договоренности Трампа и Путина о мире

Украина отказалась поддержать предложенную США последовательность действий по урегулированию конфликта и настаивает на прекращении огня до начала переговоров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.
Киев выступил против позиции США по урегулированию украинского конфликта, отметил советник. «Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создает большой риск шантажа для Украины», — заявил Сергей Лещенко в эфире программы «Факты» на украинском телеканале ICTV, трансляция которой велась на YouTube-канале.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости достижения прочного мира на Украине вместо временного перемирия. Его заявление прозвучало после почти трехчасовой встречи с президентом России Владимиром Путиным на военной базе в Анкоридже (Аляска). По итогам переговоров Трамп отметил «значительный прогресс» в диалоге между странами и назвал результат встречи «10 из 10». Владимир Путин в свою очередь выразил уверенность, что достигнутые договоренности позволят приблизиться к урегулированию ситуации на Украине.
