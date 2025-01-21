В Иркутске снесли жилой дом, когда жильцы еще не съехали оттуда

В Иркутске снесли не до конца расселенный жилой дом. В этот момент хозяйка одной из квартир находилась на вахте, ее имущество повредили или растащили при сносе, рабочих не остановило присутствие сына женщины, Алексея Суздалова. Об этом сообщила адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова.
«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан... Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной нерасселенной. Люди самовольно снесли дом, технику и квартиру повредили», — заявила Константинова, ее слова передает 360.ru. По словам Марины Константиновой, дом признан аварийным и ветхим, поэтому его решили снести.
Алексей Суздалов сообщил, что 4 января он прибыл к дому и обнаружил, что его начали сносить. Мужчина прервал работы и позвонил матери, которая связалась с местной администрацией. Там ей сообщили, что не выдавали никаких разрешений на снос. При этом водитель бульдозера заявил, что получил разрешение от «владельцев земли». Через некоторое время рабочие вернулись и возобновили снос.
Алексей добавил, что ранее его матери предложили не волноваться и отправиться на вахту, уверяя, что ключи от нового жилья будут выданы ей, когда она решит перевезти вещи. Мужчина пытался спасти оставшееся в квартире имущество, однако на месте уже можно было увидеть следы погрома. В частности, были похищены холодильник, батарея отопления и вывернуты шкафы. Адвокат Константинова рассказала, что после инцидента ее клиентка обратилась в полицию с требованием возбудить уголовное дело против виновных лиц. Кроме того, предстоит подача гражданского иска после оценки ущерба, передает «Известия».
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