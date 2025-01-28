Киноэксперты оценили шансы Юры Борисова на премии «Оскар»

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В новом выпуске шоу «По фактам» киноэксперты рассказали, чем так хорош Юра Борисов
В новом выпуске шоу «По фактам» киноэксперты рассказали, чем так хорош Юра Борисов Фото:

Мировой успех, шесть номинаций и конкуренция с голливудскими звездами — Юра Борисов вошел в историю как первый россиянин, номинированный на премию «Оскар» в актерской категории. В новом выпуске шоу «По фактам» мы связались с режиссером Евгением Григорьевым, работавшим с Борисовым, а также с кинообозревателем Сусанной Альпериной. Эксперты оценили шансы российского актера на победу.

Вместе с киноэкспертами мы попытались разобраться, что делает фильм «Анора» таким уникальным проектом и как ее создатели преодолели десятилетний путь от идеи до экрана. Подробности в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Мировой успех, шесть номинаций и конкуренция с голливудскими звездами — Юра Борисов вошел в историю как первый россиянин, номинированный на премию «Оскар» в актерской категории. В новом выпуске шоу «По фактам» мы связались с режиссером Евгением Григорьевым, работавшим с Борисовым, а также с кинообозревателем Сусанной Альпериной. Эксперты оценили шансы российского актера на победу. Вместе с киноэкспертами мы попытались разобраться, что делает фильм «Анора» таким уникальным проектом и как ее создатели преодолели десятилетний путь от идеи до экрана. Подробности в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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