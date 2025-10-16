На Западе выявили горькую правду о Tomahawk, которые так хочет Киев

США не сможет передать Украине крупную партию ракет Tomahawk в случае одобрения поставок. Об этом заявил экс-чиновник Минобороны США Джим Таунсенд, пишут британские СМИ.
«Если мы и передадим Tomahawk, то партия не будет большой», — цитирует его газета The Financial Times. Таунсенд, подчеркнул, что в Пентагоне сейчас идут споры относительно объема поставок. Издание подчеркнуло, что Вашингтон расходует ракеты быстрее, чем закупает. С 2022 года было закуплено 202 ракеты Tomahawk, хотя не менее 124 единиц было использовано против Ирана и хуситов с 2024-го.
При этом директор оборонной программы в аналитическом Центре новой американской безопасности Стейси Петтиджон полагает, что США сможет передать Украине лишь от 20 до 50 «Томагавков». Полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан выразил иное мнение — США смогут передать «сотни» ракет.
13 октября президент США Дональд Трамп заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk могут начаться, если не будет прогресса по урегулированию конфликта. По его словам, он собирается сообщить об этом Москве. Накануне президент США сообщал, что фактически принял решение по поставкам ракет Украине. Однако он не стал уточнять, что именно значат его слова, напомнив, что он против эскалации конфликта. Tomahawk — хоть и старое оружие, но оно достаточно мощное. Какие территории РФ попадают в зону поражения — в материале URA.RU.
