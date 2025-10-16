В России могут открыть 7-Eleven: что известно о популярной международной сети магазинов и ее ассортименте

Сеть магазинов 7-Eleven может начать деятельность на российском рынке в 2026 году. Как сообщает telegram-канал Shot, компания подала заявки на регистрацию восьми товарных знаков в РФ, а также логотипа, используемого на бумажных пакетах и фирменных полос, применяемых в оформлении магазинов. Оформление заявок удалось завершить только со второй попытки из-за ошибки в адресе. Отмечается также, что регистрация товарных знаков является стандартной юридической процедурой для выхода крупных международных компаний на новые рынки.
7-Eleven представляет собой крупнейшую в мире сеть магазинов формата шаговой доступности. Компания была основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет акций принадлежит японским инвесторам. В настоящее время под брендом 7-Eleven функционирует свыше 83 тысяч торговых точек в 17 странах мира. Что еще известно о популярном магазине — в материале URA.RU.
С чего началась деятельность компании
В 1927 году Джо Томпсон, 25-летний сотрудник компании Southland Ice Company из Техаса, получил разрешение от руководства на продажу продуктов питания в одном из складских помещений по вечерам и в воскресные дни, когда большинство торговых точек в Далласе были закрыты. Ассортимент его лавки ограничивался лишь основными товарами — молоком, хлебом и яйцами. Однако отсутствие очередей и удачное расположение выделяли этот магазин среди других. Вскоре, проявив предпринимательскую хватку, Томпсон приобрел Southland Ice Company и переименовывает ее в Southland Corporation. Именно с этого момента начинается история сети 7-Eleven, которая спустя столетие сохранила свои ключевые принципы — шаговая доступность, круглосуточный режим работы и ориентация на товары повседневного спроса.
Постепенно Southland Corporation расширяет свою деятельность по всему Техасу. Отмечая растущую популярность автомобилей, Томпсон внедряет продажу бензина в своих магазинах, что способствует увеличению клиентской базы. К началу 1930-х годов компания переживала период активного роста, однако экономический кризис, вызванный Великой депрессией, приводит Southland Corporation к банкротству. Вывести компанию из кризиса удалось благодаря привлечению инвесторов и отмене сухого закона в 1933 году.
С первых лет своего существования организация отличалась нестандартными подходами к маркетингу. Так, в 1928 году Томпсон получает в подарок тотемный столб из Аляски и решает украшать ими все свои магазины, а сама сеть приобретает новое название — Tote'm Stores, обыгрывающее английское слово "toted" (носить), поскольку покупатели уносили покупки с собой.
Рост сети происходил стремительными темпами — к 1939 году под управлением компании находилось уже 60 магазинов. В 1946 году совет директоров Southland Corporation, в который вошли новые инвесторы, принимает решение о переименовании Tote'm Stores в 7-Eleven, чтобы подчеркнуть новый расширенный режим работы магазинов — с 07:00 утра до 23:00 вечера ежедневно, что для того времени являлось инновационной практикой.
В этот же период компания впервые выходит за пределы Техаса, открывая магазины во Флориде, Мэриленде, Вирджинии и Пенсильвании. В 1962 году 7-Eleven делает очередной шаг навстречу покупателям: один из магазинов, столкнувшись с наплывом посетителей после футбольного матча, продолжает работу до утра. Успех эксперимента приводит к переходу все большего числа точек на круглосуточный режим, что впоследствии становится визитной карточкой сети.
К концу 1963 года 7-Eleven уже управляет тысячей магазинов по всей стране, а к 1969 году сеть насчитывает 3 500 торговых точек и впервые выходит на международный рынок, открыв магазины в Канаде. Такой динамичный рост объясняется стратегией размещения магазинов в пригородах и небольших районах, где ранее работали преимущественно независимые лавки. В 1963 году компания приобретает 127 магазинов сети California Speedee Marts и начинает активно развивать франчайзинговое направление на Западном побережье США.
Международная популярность бренда и «черный понедельник»
В 1970-х годах компания 7-Eleven пережила период стремительного международного роста. Уже в 1971 году сеть начала работу на розничном рынке Японии, где к 1978 году функционировало 188 магазинов под этим брендом. В 1974 году 7-Eleven вышла на рынок Великобритании, приобретя 50% долю в компании Cavenham Ltd. К середине 1970-х годов общее количество магазинов 7-Eleven в мире достигло 5 000. К концу десятилетия сеть расширила свою деятельность на Австралию, Швецию, Тайвань, Гонконг, Сингапур, Гуам, Мексику, Малайзию и Филиппины.
Руководство 7-Eleven традиционно уделяло внимание диверсификации бизнеса. Так, еще в 1930-х годах Томпсон занимался освоением нефтяных месторождений и реализовывал бензин через магазины, что способствовало формированию ассоциации бренда с автозаправочными станциями среди американцев. Позднее совет директоров сосредоточил усилия на развитии собственного производства продуктов питания. В 1978 году владельцы Southland Corporation предприняли очередную попытку расширить активы, приобретя калифорнийскую сеть магазинов автозапчастей Chief Auto Parts. Однако ставка на развитие автомобильного направления совпала с обвалом фондового рынка в 1987 году, известным как «черный понедельник». После резкого падения акций гендиректор компании Джон Томпсон, сын основателя, принял решение выкупить компанию у акционеров и вновь сделать ее частной. Для погашения части задолженности перед инвесторами Томпсон-младший был вынужден продать сеть Chief Auto Parts, а также сотни магазинов 7-Eleven, что привело к практически полному уходу компании из ряда мегаполисов на западном побережье США.
В 1990-е годы положение 7-Eleven на американском рынке оставалось нестабильным, тогда как японское подразделение демонстрировало рекордно высокую прибыльность. В те года Southland Corporation второй раз объявила о банкротстве и реализовала 70% своих акций японской компании Ito-Yokado. Семья Томпсонов сохранила лишь 5% доли в бизнесе.
Растущая популярность в Азии
В течение одного года новым собственникам удалось предотвратить банкротство Southland Corporation и вновь приступить к расширению сети как в Японии, так и за ее пределами. Одним из ключевых факторов успеха 7-Eleven на японском рынке стала интеграция современной IT-системы управления ассортиментом, функционировавшей во всех 4 000 магазинах сети в Японии к 1990 году. Данная система обеспечивала эффективный контроль товарных запасов, позволяя постоянно поддерживать наличие наиболее востребованных позиций. Для начала 1990-х годов подобные решения считались новаторскими и способствовали росту спроса на здоровое питание. В этот период 7-Eleven организовала ежедневные поставки свежих фруктов, овощей и готовых блюд, что стало важной частью стратегии компании.
Следует отметить, что именно тогда в магазинах сети появились микроволновые печи и специализированные кофейные зоны. Впоследствии подобное стало стандартом для большинства минимаркетов 7-Eleven.
В то же время компания сосредоточила усилия на развитии на рынках Азии — в Японии, Тайване, Гонконге, Южной Корее, Китае и странах Юго-Восточной Азии. К 2003 году сеть 7-Eleven достигла значимого рубежа, открыв 25-тысячный магазин.
Чем отличаются японские и американские подразделения 7-Eleven
Анализируя причины выдающегося успеха японского подразделения сети 7-Eleven, невозможно не отметить значительные отличия от американского аналога. Они проявляются не только в различиях товарного ассортимента, но и в принципиально иной корпоративной философии. Эти особенности очень заметны для граждан США, оказавшихся в магазинах 7-Eleven на азиатских точках — они работают по единой концепции. Там покупателям доступны не только кофе, прохладительные напитки, сэндвичи и широкий выбор готовых блюд, но также ряд дополнительных услуг.
Здесь можно приобрести железнодорожные билеты, обменять валюту, купить билеты на концерты или подключиться к скоростной Wi-Fi-сети, чтобы, например, посмотреть сериал на Netflix во время ужина в специально оборудованной зоне. Все эти возможности реализованы на компактной площади: средний размер магазина обычно составляет не более 150 квадратных метров.
В то же время, несмотря на внешнее сходство между американскими и азиатскими магазинами 7-Eleven, ассортимент готовых блюд и закусок в США гораздо менее разнообразен и представлен в основном недорогими позициями, что сближает его с ассортиментом магазинов при автозаправочных станциях. Примечательно, что, согласно данным за 2020 год, порядка 80% магазинов шаговой доступности в Штатах функционировали именно на территории автозаправок.
Почему 7-Eleven больше ориентирован на США, чем на Азию
По данным на конец 2022 года, сеть 7-Eleven насчитывает свыше 78 000 магазинов по всему миру. Наибольшее количество торговых точек располагается в Японии — 21 210, второе место занимают США, где функционирует около 13 000 магазинов. Несмотря на стабильную популярность и узнаваемость бренда в Японии, компания возвращает приоритет американскому рынку. Основной причиной этого шага является демографическая ситуация в Токио: страна продолжает сталкиваться с проблемой старения населения. Это обстоятельство вынуждает японский ритейл перестраивать свои бизнес-модели, делая акцент на потребности пожилых. Тем не менее, основным драйвером розничного рынка остается молодое поколение, ради привлечения которого 7-Eleven усиливает свое присутствие в США.
Пандемия COVID-19 стала катализатором для возвращения американских потребителей: компания внедрила сервис доставки, охвативший 90% магазинов сети в стране. Кроме того, 7-Eleven приступила к модернизации ассортимента готовых блюд в американских магазинах, сделав упор на полноценные обеды и ужины. Также компания запустила совместный проект с fashion-брендом Forever 21, начав продажи одежды прямо в минимаркетах. В дополнение к этому 7-Eleven представила первые магазины без кассиров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.