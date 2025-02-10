Киев обязался не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от Еврокомиссии (ЕК) по энергобезопасности. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру „Турецкого потока“. В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро», — сказал Сийярто в беседе с РИА Новости. Помимо обязательства Украины не атаковать «Турецкий поток», в рамках соглашения также предусмотрено, что переговоры о возобновлении транзита газа через Украину должны начаться в кратчайшие сроки.
Ранее Сийярто сообщил, что страна получила от ЕК гарантии в области энергетической безопасности. Он уточнил, что без этих гарантий Венгрия не соглашалась на продление санкций в отношении России, передает RT. В частности, правительство Приднестровья приняло решение отказаться от предложенного Европейским союзом (ЕС) гранта в размере 60 миллионов евро, который был предназначен для покупки газа. Вместо этого было достигнуто соглашение о закупке топлива из Венгрии, как сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
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