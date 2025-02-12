FT: Трамп разговаривает с Зеленским прямо сейчас

Трамп говорит с Зеленским по телефону, сообщил МиллЕр
Президент США Дональд Трамп разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.
«Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер в соцсети X. Отмечается, что этот звонок происходит сразу после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
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