FT: Трамп разговаривает с Зеленским прямо сейчас

12 февраля 2025 в 22:34 Размер текста - 17 +

Трамп говорит с Зеленским по телефону, сообщил МиллЕр Фото: Official White House / Tia Dufour Президент США Дональд Трамп разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер. «Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер в соцсети X. Отмечается, что этот звонок происходит сразу после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер. «Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер в соцсети X. Отмечается, что этот звонок происходит сразу после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.