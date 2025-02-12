FT: Трамп разговаривает с Зеленским прямо сейчас

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Трамп говорит с Зеленским по телефону, сообщил МиллЕр Фото:

Президент США Дональд Трамп разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер.

«Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер в соцсети X. Отмечается, что этот звонок происходит сразу после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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Президент США Дональд Трамп разговаривает с украинским лидером Владимиром Зеленским по телефону. Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер. «Трамп и Зеленский сейчас разговаривают по телефону, как мне сообщили в команде президента Украины», — написал Миллер в соцсети X. Отмечается, что этот звонок происходит сразу после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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