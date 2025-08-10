Скончался бывший гитарист Стаса Михайлова Роман Ефанов

Бывший гитарист Стаса Михайлова и участник группы MBAND Роман Ефанов скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщил певец Анатолий Цой в своем блоге, отметив, что музыканту было 44 года.
«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — передает слова Анатолия Цоя «Ридус», комментируя трагическую новость. О причинах смерти и обстоятельствах произошедшего он не сообщил.
Роман Ефанов начал музыкальную карьеру в Таганроге, где с 12 лет занимался музыкой. Позже он поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных, где помимо гитары освоил фортепиано, ударные инструменты и основы дирижирования. За годы работы на российской сцене Ефанов сотрудничал с такими артистами, как Elvira T, «ВИА Гра», MBAND и Стас Михайлов.
