Генсек НАТО раскрыл судьбу оружия Киева из-за встречи Трампа и Путина

НАТО не отменила поставки оружия Киеву, даже несмотря на встречу Путина и Трампа
США готовят два согласованных пакета оружия для Украины
США готовят два согласованных пакета оружия для Украины Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Европейские государства продолжат предоставлять Украине американское вооружение, независимо от результатов предстоящего 15 августа саммита между Соединенными Штатами и Россией, который состоится на Аляске. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — ответил он в беседе с телеканалом CBS News. Он отметил, что первые два пакета уже подготовлены: вначале обязательства взяли на себя Нидерланды, затем к ним присоединились скандинавские страны.

По словам Рютте, ближайшие дни и недели ожидаются новые заявления от стран о помощи. Он считает, что этот вопрос имеет принципиальное значение.

14 июля в ходе переговоров с Марком Рютте в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, предусматривающего поставки американского вооружения Украине за счет европейских государств. Координацию передачи военной техники возьмет на себя Североатлантический альянс. В поставки войдут, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам Трампа, общая стоимость военной поддержки, которую Украина получит через НАТО, оценивается в миллиарды долларов.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным намечены на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Для российского лидера это будет первый визит в Соединенные Штаты за последние десять лет. Экс-конгрессмен США Деннис Кусинич считает, что российский лидер открыт к мирным переговорам, именно поэтому согласился на поездку. Об этом он рассказал в эфире RT.

{{author.id ? author.name : author.author}}
