В Петербурге в День защитника Отечества будет бесплатный вход в Ратную палату

Ко Дню защитника Отечества музей-заповедник «Царское Село» предлагает возможность посетить музей «Россия в Великой войне» абсолютно бесплатно. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
«23 февраля посетить музей „Россия в Великой войне“ в Ратной палате можно будет бесплатно», — рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем telegram-канале. Каждый желающий сможет погрузиться в историю Первой мировой войны.
Музей размещен в здании Государевой Ратной палаты, которое было задумано императором Николаем II как пантеон воинской славы. Это место выбрано не случайно, ведь каждый элемент здания наполнен историческим духом и патриотизмом. Посетители музея смогут увидеть уникальные экспонаты, каждый из которых рассказывает свою историю. Среди них — подлинные предметы вооружения, мундиры различных стран участниц войны, личные вещи солдат и офицеров, а также редкие фотографии и документы того времени. Особое внимание заслуживает полковое знамя 112-го пехотного Уральского полка, являющееся одним из самых ценных экспонатов музея.
Одной из «жемчужин» коллекции является подлинный автомобиль «Форд», использовавшийся во время войны. Этот экспонат не только демонстрирует техническое оснащение того времени, но и позволяет посетителям ощутить атмосферу далеких дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.