Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году

С 1 января 2025 года во многих регионах России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Об этом сообщила доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.
«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — пояснила Мусиенко в интервью агентству «Прайм». Кроме того, в некоторых регионах были введены дифференцированные тарифы, которые зависят от типа жилья, его технического оснащения и возраста здания.
Регионы устанавливают минимальный размер фонда капремонта, руководствуясь методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. При этом они опираются на оценочную стоимость услуг и работ, необходимых для капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Эта стоимость рассчитывается на основе укрупненных данных о стоимости услуг и работ. В случае отсутствия таких укрупненных данных, оценка стоимости капремонта производится на основе сметной документации, разработанной в течение последних 1-3 лет для капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.
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