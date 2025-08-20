Европейская страна начала подготовку к отправке войск на Украину

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о готовности направить на Украину подразделение численностью до одной роты в составе так называемой «Коалиции желающих». Об этом информирует телерадиокомпания ERR.
«По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках „коалиции желающих“, — сообщили в эфире телеканала.
В понедельник в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза. В ходе встречи Трамп отметил, что гарантии безопасности, которые Киев может получить, не следует напрямую сравнивать с действующими обязательствами в рамках НАТО. Руководство Евросоюза сомневается в возможности отправки Великобританией и Францией войск на Украину для предоставления гарантий безопасности из-за политической нестабильности и экономических трудностей в этих странах
При этом Министерство иностранных дел России ранее заявило, что любые варианты размещения военных контингентов стран НАТО на украинской территории являются для Москвы абсолютно неприемлемыми и могут привести к серьезной эскалации конфликта. В самом НАТО также есть разногласия из-за отправки войск.
