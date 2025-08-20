Европейская страна начала подготовку к отправке войск на Украину

Эстония готовит отправку войск на Украину в составе «Коалиции желающих»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстония заявила о готовности направить войска на Украину
Эстония заявила о готовности направить войска на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о готовности направить на Украину подразделение численностью до одной роты в составе так называемой «Коалиции желающих». Об этом информирует телерадиокомпания ERR.

«По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках „коалиции желающих“, — сообщили в эфире телеканала. 

В понедельник в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза. В ходе встречи Трамп отметил, что гарантии безопасности, которые Киев может получить, не следует напрямую сравнивать с действующими обязательствами в рамках НАТО. Руководство Евросоюза сомневается в возможности отправки Великобританией и Францией войск на Украину для предоставления гарантий безопасности из-за политической нестабильности и экономических трудностей в этих странах

При этом Министерство иностранных дел России ранее заявило, что любые варианты размещения военных контингентов стран НАТО на украинской территории являются для Москвы абсолютно неприемлемыми и могут привести к серьезной эскалации конфликта. В самом НАТО также есть разногласия из-за отправки войск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о готовности направить на Украину подразделение численностью до одной роты в составе так называемой «Коалиции желающих». Об этом информирует телерадиокомпания ERR. «По словам Михала, Эстония готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках „коалиции желающих“, — сообщили в эфире телеканала.  В понедельник в Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами стран Европейского союза. В ходе встречи Трамп отметил, что гарантии безопасности, которые Киев может получить, не следует напрямую сравнивать с действующими обязательствами в рамках НАТО. Руководство Евросоюза сомневается в возможности отправки Великобританией и Францией войск на Украину для предоставления гарантий безопасности из-за политической нестабильности и экономических трудностей в этих странах При этом Министерство иностранных дел России ранее заявило, что любые варианты размещения военных контингентов стран НАТО на украинской территории являются для Москвы абсолютно неприемлемыми и могут привести к серьезной эскалации конфликта. В самом НАТО также есть разногласия из-за отправки войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...