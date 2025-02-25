Пулково увеличит число рейсов в Шанхай до десяти в неделю

С 1 марта частота полетов между Санкт-Петербургом и Шанхаем будет увеличена с трех до пяти раз в неделю, благодаря авиакомпании China Eastern Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
«С 1 марта частота полетов по маршруту Санкт-Петербург — Шанхай увеличится с 3 до 5 в неделю. Перелеты будет выполнять China Eastern Airlines», — пишет пресс-служба Пулково. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Кроме того, с 31 марта к перевозкам по этому направлению присоединится Shanghai Airlines. Эта авиакомпания запланировала выполнение трех рейсов в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован на 19:50. В весенне-летний период China Eastern Airlines увеличит количество рейсов до семи в неделю. Общее количество полетов в Шанхай достигнет десяти в неделю.
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