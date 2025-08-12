Суд Южной Кореи выдал ордер на арест бывшей первой леди страны

Ким Гон Хи подозревают в коррупции
Ким Гон Хи подозревают в коррупции

Во вторник южнокорейский суд выдал ордер на арест супруги бывшего президента Юн Сок Еля, который в настоящее время содержится под стражей. Следственные органы намерены предъявить Ким Гон Хи обвинения по ряду статей, среди которых фигурируют получение взятки, манипуляции с акциями и вмешательство в избирательную кампанию кандидата.

"Центральный окружной суд Сеула удовлетворил ходатайство специального прокурора о заключении Ким Гон Хи под стражу около полуночи, указав при этом на существующий риск уничтожения доказательств со стороны подозреваемой", — пишет SCMP. Планируется, что супруга экс-президента Кореи будет содержаться в центре содержания под стражей на юге Сеула, отдельно от учреждения, где содержится Юн.

Дело в отношении Ким является одним из трех расследований, инициированных специальными прокурорами по указанию нового либерального руководства страны. Все они связаны с деятельностью экс-президента Юна — представителя консервативных сил, который в апреле был отстранен от власти, а в прошлом месяце вновь задержан по обвинению в кратковременном введении военного положения в декабре. Супруги станут первой президентской парой, которую одновременно арестовали по уголовным делам.

Команда прокурора проводит расследование по 16 эпизодам, связанным с Ким Гон Хи. В их числе — подозрения в манипуляциях с акциями компании Deutsch Motors, обвинения в получении дорогостоящих подарков, расцениваемых как коррупция, а также возможное вмешательство в процесс отбора кандидатов на депутатские должности.

Юн Сок Ель был отстранен от исполнения обязанностей в апреле на фоне событий, связанных с введением военного положения. Конституционный суд пришел к выводу, что объявление военного положения противоречило основному закону страны.

