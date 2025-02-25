В Ленинградской области масло загрязнило Финский залив

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Роспотребнадзор проверяет загрязнение Финского залива
Роспотребнадзор проверяет загрязнение Финского залива Фото:

В Ленинградской области обнаружено загрязнение Финского залива из-за утечки гидравлического масла с самоподъемной платформы «Ваенга», пишут telegram-каналы. Платформа расположена в порту Усть-Луга.

«Загрязнение Финского залива зафиксировано в Ленинградской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что оно вызвано утечкой гидравлического масла из самоподъемной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга. Роспотребнадзор проводит проверку инцидента.

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В Ленинградской области обнаружено загрязнение Финского залива из-за утечки гидравлического масла с самоподъемной платформы «Ваенга», пишут telegram-каналы. Платформа расположена в порту Усть-Луга. «Загрязнение Финского залива зафиксировано в Ленинградской области», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что оно вызвано утечкой гидравлического масла из самоподъемной платформы «Ваенга», находящейся в порту Усть-Луга. Роспотребнадзор проводит проверку инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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