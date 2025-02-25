Госдума запретила медикам получать дистанционное образование, но есть нюанс

Дума ограничила дистанционное образование для врачей и фармацевтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты отметили значимость практической подготовки врачей
Депутаты отметили значимость практической подготовки врачей Фото:

Госдума приняла закон, который запрещает врачам и фармацевтам получать дистанционное образование в колледжах и вузах. Однако допускаются некоторые исключения для федеральных образовательных стандартов.

«Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается», — передает содержание текста закона ТАСС. Отмечается, что при этом есть исключения, установленные федеральными стандартами и типовыми программами в области охраны здоровья и фармацевтики. 

С 1 марта 2026 года в образовательных программах будет прописан объем и формат дистанционного обучения, разрешенного для медиков. Депутаты, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнули важность практической подготовки, отмечая, что обучение без нее может создать риски для пациентов. Заключения о соответствии учебных заведений определенным требованиям будут внесены в общедоступный реестр.

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Госдума приняла закон, который запрещает врачам и фармацевтам получать дистанционное образование в колледжах и вузах. Однако допускаются некоторые исключения для федеральных образовательных стандартов. «Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается», — передает содержание текста закона ТАСС. Отмечается, что при этом есть исключения, установленные федеральными стандартами и типовыми программами в области охраны здоровья и фармацевтики.  С 1 марта 2026 года в образовательных программах будет прописан объем и формат дистанционного обучения, разрешенного для медиков. Депутаты, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнули важность практической подготовки, отмечая, что обучение без нее может создать риски для пациентов. Заключения о соответствии учебных заведений определенным требованиям будут внесены в общедоступный реестр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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