Госдума запретила медикам получать дистанционное образование, но есть нюанс

Госдума приняла закон, который запрещает врачам и фармацевтам получать дистанционное образование в колледжах и вузах. Однако допускаются некоторые исключения для федеральных образовательных стандартов.
«Реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается», — передает содержание текста закона ТАСС. Отмечается, что при этом есть исключения, установленные федеральными стандартами и типовыми программами в области охраны здоровья и фармацевтики.
С 1 марта 2026 года в образовательных программах будет прописан объем и формат дистанционного обучения, разрешенного для медиков. Депутаты, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина, подчеркнули важность практической подготовки, отмечая, что обучение без нее может создать риски для пациентов. Заключения о соответствии учебных заведений определенным требованиям будут внесены в общедоступный реестр.
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