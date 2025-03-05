Телеведущий Сергей Соседов признался в любви к тушенке

Телеведущий Сергей Соседов назвал макароны с тушенкой одним из любимых блюд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Соседов признался, что основные его траты уходят на еду
Сергей Соседов признался, что основные его траты уходят на еду Фото:

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит вкусно поесть и одним из самых любимых его блюд являются макароны с тушенкой. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что не привык к барской жизни.

«Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда. Я люблю вкусно пообедать. У меня есть магазин очень хороший частного предпринимателя, который привозит свежайшую и очень вкусную рыбу. Также в рационе картошка, гречневая каша. Я еще очень люблю макароны с тушенкой: говяжьей или свиной. Это очень вкусно!» — заявил Соседов.

Он также отметил, что предпочитает и домашнюю еду, и ресторанную. В его рационе также часто бывает рыба. Критик отметил, что рыбу он ест самую разную: форель, семгу, лосось, шпроты, кильку и селедку.

Соседов рассказал, что основные траты у него уходят на еду, а одежду он покупает не так часто. Сергей отметил, что при этом у него много красивых вещей, и предпочтение он отдает ярким рубашкам. «У меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — признался музыкальный критик.

Он сообщил, что обращает внимание на одежду высокого качества и аккуратно ее носит. «Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — сообщил Сергей Соседов. 

Также Соседов тратит деньги на коммунальные платежи и проезд. Критик признался, что не имеет личного водителя и пользуется общественным транспортом или такси, поэтому не тратит на это много расходов. Сергей Соседов считает, что для комфортной жизни в Москве нужно в среднем 100 тысяч рублей в месяц. При этом критик признался, что сам тратит гораздо меньше. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит вкусно поесть и одним из самых любимых его блюд являются макароны с тушенкой. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что не привык к барской жизни. «Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда. Я люблю вкусно пообедать. У меня есть магазин очень хороший частного предпринимателя, который привозит свежайшую и очень вкусную рыбу. Также в рационе картошка, гречневая каша. Я еще очень люблю макароны с тушенкой: говяжьей или свиной. Это очень вкусно!» — заявил Соседов. Он также отметил, что предпочитает и домашнюю еду, и ресторанную. В его рационе также часто бывает рыба. Критик отметил, что рыбу он ест самую разную: форель, семгу, лосось, шпроты, кильку и селедку. Соседов рассказал, что основные траты у него уходят на еду, а одежду он покупает не так часто. Сергей отметил, что при этом у него много красивых вещей, и предпочтение он отдает ярким рубашкам. «У меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — признался музыкальный критик. Он сообщил, что обращает внимание на одежду высокого качества и аккуратно ее носит. «Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — сообщил Сергей Соседов.  Также Соседов тратит деньги на коммунальные платежи и проезд. Критик признался, что не имеет личного водителя и пользуется общественным транспортом или такси, поэтому не тратит на это много расходов. Сергей Соседов считает, что для комфортной жизни в Москве нужно в среднем 100 тысяч рублей в месяц. При этом критик признался, что сам тратит гораздо меньше. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...