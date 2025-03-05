Телеведущий Сергей Соседов признался в любви к тушенке

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит вкусно поесть и одним из самых любимых его блюд являются макароны с тушенкой. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU, отметив, что не привык к барской жизни.
«Для меня очень важно, чтобы была вкусная еда. Я люблю вкусно пообедать. У меня есть магазин очень хороший частного предпринимателя, который привозит свежайшую и очень вкусную рыбу. Также в рационе картошка, гречневая каша. Я еще очень люблю макароны с тушенкой: говяжьей или свиной. Это очень вкусно!» — заявил Соседов.
Он также отметил, что предпочитает и домашнюю еду, и ресторанную. В его рационе также часто бывает рыба. Критик отметил, что рыбу он ест самую разную: форель, семгу, лосось, шпроты, кильку и селедку.
Соседов рассказал, что основные траты у него уходят на еду, а одежду он покупает не так часто. Сергей отметил, что при этом у него много красивых вещей, и предпочтение он отдает ярким рубашкам. «У меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — признался музыкальный критик.
Он сообщил, что обращает внимание на одежду высокого качества и аккуратно ее носит. «Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — сообщил Сергей Соседов.
Также Соседов тратит деньги на коммунальные платежи и проезд. Критик признался, что не имеет личного водителя и пользуется общественным транспортом или такси, поэтому не тратит на это много расходов. Сергей Соседов считает, что для комфортной жизни в Москве нужно в среднем 100 тысяч рублей в месяц. При этом критик признался, что сам тратит гораздо меньше.
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