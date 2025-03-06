Какие праздники отмечают 7 марта 2025 года: что нельзя делать, приметы

В пятницу, 7 марта 2025 года, россияне отметят сразу несколько праздников: православных, народных, а также российских и международных. Каждый из них имеет свою историю, традиции и особенности. В этот день верующие вспоминают святых мучеников, в народе празднуют Маврикиев день, а во всем мире отмечают необычный праздник — День прогуливания уроков. Подробнее об истории праздников, традициях и о том что можно, а чего нельзя делать в этот день, — материале URA.RU.
Православные праздники 7 марта 2025
Празднование в честь обретения мощей мучеников, иже во Евгении
7 марта православная церковь отмечает обретение мощей святых мучеников в Царьграде, возле Евгениевых ворот. В V веке на этом месте начали происходить чудеса исцеления, а позже выяснилось, что там тайно захоронены мощи многих христианских мучеников.
Среди них были и мощи святого Андроника, одного из 70 апостолов, епископа Паннонийского, и его супруги Иунии. Апостол Павел упоминает о них в Послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника и Иунию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа».
Народные праздники 7 марта 2025
Маврикиев день
В народном календаре 7 марта носит название Маврикиев день в память о христианских мучениках Маврикии и 70 воинах, пострадавших за веру в начале 4 века.
На Руси считалось, что именно на Маврикия домой прилетают грачи, скворцы и ласточки. Если птицы появлялись раньше обычного — это предвещало раннюю весну. Существовала и такая поговорка: «Ранние ласточки — к счастливому году».
С Маврикиева дня начинались первые полевые работы — на будущие пашни вывозили накопившийся за зиму навоз. В южных регионах в этот день сеяли раннюю капусту.
На стол 7 марта подавали особое блюдо — черную уху. Это был суп, для которого мясо варили в огуречном рассоле с добавлением разных трав и кореньев.
Что можно и что нельзя делать 7 марта 2025
По народным поверьям, 7 марта нельзя:
- ворожить на любовь и проводить любовные обряды, иначе можно накликать беду;
- жечь свечи, чтобы не привлечь в дом неприятности;
- мести пол веником — это сулит ссоры и убытки;
- женщинам заниматься рукоделием, стиркой, глажкой — к изменам и скандалам;
- мужчинам первыми здороваться с женщинами — пропадет уважение в семье;
- молодоженам спать порознь — к скорому разводу;
- разорять гнезда ласточек — это грех, за который можно получить пятна на коже.
Можно и нужно 7 марта:
- посещать храм, молиться святому Маврикию о здоровье и поддержке;
- готовить черную уху для привлечения удачи и благополучия;
- начинать посевные работы, вывозить навоз на поля;
- умываться молоком при виде первой ласточки, чтобы сохранить красоту и молодость.
Народные приметы на 7 марта 2025:
- ранний прилет птиц обещает теплую весну;
- холодный день — к дождливому лету;
- если грачи начали вить гнезда — скоро потеплеет;
- туман на Маврикия предвещает дождливое лето;
- если женщина первой увидит ласточку, ей будет сопутствовать удача весь год.
Российские праздники 7 марта 2025
День основания Общества спасения на водах
7 марта в России отмечается День основания Общества спасения на водах (ОСВОД). Эта организация занимается обеспечением безопасности людей на водных объектах.
Создание подобных обществ во всем мире было вызвано участившимися морскими катастрофами. Известные флотоводцы Ушаков, Истомин, Нахимов, Корнилов считали умение помочь терпящему бедствие на воде одним из главных качеств моряка.
Официально первая общественная организация спасения на водах в России была создана в 1872 году. Затем она была переименована в Императорское Российское Общество спасения на водах, получила свой флаг и награды. После революции 1917 года ОСВОД был ликвидирован, но возродился уже в советское время в 1925 году.
Сегодня в России Общество спасения на водах работает в 73 регионах и насчитывает более 30 тысяч членов. Его основные задачи:
- охрана жизни людей на водоемах;
- профилактика несчастных случаев на воде;
- обучение людей плаванию и правилам спасения утопающих;
- помощь профессиональным спасательным службам.
Благодаря деятельности членов ОСВОД ежегодно удается предотвратить гибель тысяч людей. В свой профессиональный праздник они проводят занятия и тренинги по безопасности, демонстрируют технику спасения на воде.
День рождения телефонного аппарата
7 марта в России празднуют День рождения телефонного аппарата. Именно в этот день в 1876 году Александр Белл запатентовал свое изобретение. Интересно, что в тот же день заявку на патент подал другой изобретатель — Элайша Грей, хотя они не были знакомы. Но удача улыбнулась Беллу, который обогнал конкурента всего на 2 часа.
Первые телефонные аппараты могли передавать звук на расстояние не более 250 метров, приходилось очень громко кричать в трубку. Но постепенно устройства совершенствовались, расстояния увеличивались. В конце 19 века была открыта самая протяженная в Европе линия Москва-Петербург.
До 1930-х годов связь между абонентами вручную устанавливали телефонистки. На эту работу брали только высоких девушек с большим размахом рук, знанием языков и хорошей памятью, чтобы помнить всех абонентов.
Сегодня от первых аппаратов Белла телефоны шагнули далеко вперед. Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, без которой уже трудно представить общение и получение информации.
Международный праздник 7 марта 2025
День прогуливания уроков
Как ни борются учителя и родители с прогулами, редко найдется ученик, который хотя бы раз не пропустил занятия без уважительной причины. Но есть один день в году, когда это не только можно, но и нужно — Международный день прогуливания уроков, который отмечается 7 марта.
Дата выбрана неслучайно — в начале весны меньше всего хочется сидеть за партой, хочется гулять и наслаждаться первым теплом. Тем более, впереди главный весенний праздник 8 марта, к которому нужно готовиться.
В этот день принято встречать весну, проводить время на свежем воздухе, а не в душных классах. Праздник не призывает прогуливать постоянно, но иногда можно сделать исключение. Прилежным ученикам рекомендуется устроить себе передышку от нагрузок, а заядлым прогульщикам — наоборот, удивить всех и прийти на занятия.
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