В Британии раскрыли коварный план США по переговорам с Украиной

Предстоящие переговоры между США и Украиной запланированы в Эр-Рияде, так как Штаты хотят изолировать Киев от европейских союзников и минимизировать внешнее давление на переговорный процесс. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
«Почему Эр-Рияд, почему не Париж или Рамштайн? Я думаю, что американцы опасаются того, что украинцы будут в тесном контакте с европейцами» — заявил Меркурис на своем на youtube-канале. Он отметил, что изоляция Украины позволит избежать давления со стороны Европы на Штаты.
По словам Меркуриса, США хотят продемонстрировать значительное превосходство для налаживания переговорного процесса. При этом он подчеркнул, что украинская сторона регулярно информирует европейских партнеров о деталях своих разговоров с целью согласования общей стратегии.
Ранее специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что делегации Вашингтона и Киева планируют провести встречу в Саудовской Аравии для обсуждения принципов соглашения о разрешении украинского конфликта и установления шестимесячного перемирия. Он указал, что в настоящее время рассматривается возможность организации встречи в Эр-Рияде или Джидде, передает RT.
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