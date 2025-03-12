Украина намерена продолжать мобилизацию даже после перемирия

Секретарь комитета Рады Костенко: Украина не отменит мобилизацию при перемирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костенко отметил, что речь идет о перемирии, а не о полноценном мире
Костенко отметил, что речь идет о перемирии, а не о полноценном мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сохранит режим всеобщей мобилизации и не отменит военное положение, даже если будет объявлено 30-дневное перемирие. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет», — передает слова Костенко агентство «Укринформ». Он объяснил это тем, что обсуждение касается перемирия, а не установления мира.

Ранее Украина в ходе переговоров в Джидде приняла предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного перемирия. В Кремле отметили, что предложения государств обсуждаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе не стоит забегать вперед

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина сохранит режим всеобщей мобилизации и не отменит военное положение, даже если будет объявлено 30-дневное перемирие. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. «Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет», — передает слова Костенко агентство «Укринформ». Он объяснил это тем, что обсуждение касается перемирия, а не установления мира. Ранее Украина в ходе переговоров в Джидде приняла предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного перемирия. В Кремле отметили, что предложения государств обсуждаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе не стоит забегать вперед. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...