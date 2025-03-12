Украина намерена продолжать мобилизацию даже после перемирия

Украина сохранит режим всеобщей мобилизации и не отменит военное положение, даже если будет объявлено 30-дневное перемирие. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет», — передает слова Костенко агентство «Укринформ». Он объяснил это тем, что обсуждение касается перемирия, а не установления мира.
Ранее Украина в ходе переговоров в Джидде приняла предложение Соединенных Штатов о введении 30-дневного перемирия. В Кремле отметили, что предложения государств обсуждаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе не стоит забегать вперед.
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