Спецназ «Ахмат» захватил в Курской области пленных из ВСУ

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ВСУ бегут из Курской области, бросая технику (фото из архива)
ВСУ бегут из Курской области, бросая технику (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Спецназ «Ахмат» захватил в плен в Курской области бойцов ВСУ. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«В Черкасском Поречном взяли четырех пленных. Еще одного — в населенном пункте Мартыновка», — сказал Алаудинов РИА Новости. По его словам, пленники есть у разных подразделений ВС РФ.

Ранее в Курской области, возле Черкасского Поречного, группа украинских солдат сдалась в плен. Алаудинов сообщал ло панике в рядах ВСУ. По его словам, они убегают с Курской области на чем попало, в том числе на велосипедах и санках.

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Спецназ «Ахмат» захватил в плен в Курской области бойцов ВСУ. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «В Черкасском Поречном взяли четырех пленных. Еще одного — в населенном пункте Мартыновка», — сказал Алаудинов РИА Новости. По его словам, пленники есть у разных подразделений ВС РФ. Ранее в Курской области, возле Черкасского Поречного, группа украинских солдат сдалась в плен. Алаудинов сообщал ло панике в рядах ВСУ. По его словам, они убегают с Курской области на чем попало, в том числе на велосипедах и санках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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