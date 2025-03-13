Спецназ «Ахмат» захватил в Курской области пленных из ВСУ

Спецназ «Ахмат» захватил в плен в Курской области бойцов ВСУ. Об этом сообщил командир «Ахмата», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«В Черкасском Поречном взяли четырех пленных. Еще одного — в населенном пункте Мартыновка», — сказал Алаудинов РИА Новости. По его словам, пленники есть у разных подразделений ВС РФ.
Ранее в Курской области, возле Черкасского Поречного, группа украинских солдат сдалась в плен. Алаудинов сообщал ло панике в рядах ВСУ. По его словам, они убегают с Курской области на чем попало, в том числе на велосипедах и санках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.