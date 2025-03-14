Журналисты показали освобожденную Суджу с воздуха

Опубликованы первые видеокадры из освобожденной Суджи в Курской области. Дрон снял территорию с высоты птичьего полета. Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта.
Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Кадрами освобожденной после долгих боевых действий Суджей поделилось РИА Новости.
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