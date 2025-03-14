Журналисты показали освобожденную Суджу с воздуха

Опубликованы первые видеокадры из освобожденной Суджи в Курской области
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Опубликованы первые кадры освобожденной Суджи
Опубликованы первые кадры освобожденной Суджи Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Опубликованы первые видеокадры из освобожденной Суджи в Курской области. Дрон снял территорию с высоты птичьего полета. Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта.

Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Кадрами освобожденной после долгих боевых действий Суджей поделилось РИА Новости.

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Опубликованы первые видеокадры из освобожденной Суджи в Курской области. Дрон снял территорию с высоты птичьего полета. Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта. Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через который Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках. Кадрами освобожденной после долгих боевых действий Суджей поделилось РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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