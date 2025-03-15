Лера Кудрявцева заработала травму на отпуске в Дубае

Российская телеведущая Валерия Кудрявцева сломала руку, когда купалась в море во время отпуска в Дубае. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«В первый же день я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет», — передает telegram-канал Super слова Валерии Кудрявцевой.
Телеведущая также сообщила, что после бессонной ночи она поняла, что получила серьезную травму. В канале опубликовали видео, на котором видна рука Кудрявцевой, зафиксированная в специальном корсете.
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