Лера Кудрявцева заработала травму на отпуске в Дубае

Телеведущая Кудрявцева сломала руку во время отдыха в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
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Кудрявцева сломала руку в море Дубая
Кудрявцева сломала руку в море Дубая Фото:

Российская телеведущая Валерия Кудрявцева сломала руку, когда купалась в море во время отпуска в Дубае. Об этом она сообщила в своих соцсетях. 

«В первый же день я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет», — передает telegram-канал Super слова Валерии Кудрявцевой.

Телеведущая также сообщила, что после бессонной ночи она поняла, что получила серьезную травму. В канале опубликовали видео, на котором видна рука Кудрявцевой, зафиксированная в специальном корсете.

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Российская телеведущая Валерия Кудрявцева сломала руку, когда купалась в море во время отпуска в Дубае. Об этом она сообщила в своих соцсетях.  «В первый же день я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет», — передает telegram-канал Super слова Валерии Кудрявцевой. Телеведущая также сообщила, что после бессонной ночи она поняла, что получила серьезную травму. В канале опубликовали видео, на котором видна рука Кудрявцевой, зафиксированная в специальном корсете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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