Суджанский краеведческий музей в Курской области пострадал от атаки со стороны ВСУ. Врио главы региона Александр Хинштейн опубликовал кадры, которые показывают значительные разрушения здания.
«Появились кадры, на которых видно, как сейчас выглядит Суджанский краеведческий музей после варварских атак укронацистов», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Там же он выложил видео с разрушенным музеем и фотографию, сделанную до атаки ВСУ.
По словам врио губернатора области, музей был хранилищем уникальных исторических и культурных ценностей региона. Повреждения музея воспринимаются не только как физический ущерб строению, но и как потеря важной части культурного наследия Суджанской земли, подчеркнул Хинштейн.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ осуществили обстрел населенного пункта Суджа, который недавно был освобожден ВС РФ. В результате атаки погибла женщина, работавшая в музее и пережившая период украинской оккупации. Руководитель региона выразил глубокие соболезнования семье усопшей и подтвердил готовность предоставить всю необходимую поддержку ее близким.
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