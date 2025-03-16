На Украине набросились на Зеленского из-за нового начальника Генштаба ВСУ

Новый начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов допускал ошибки в командовании и является приспособленцем, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она иронично поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за назначение Игнатова на новую должность.
«Спасибо, господин Президент, ваша осведомленность о реальном положении дел в ВСУ впечатляет!» — иронично сообщила Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Она отметила, что Игнатов неуверенно показывал себя во время командования Восточным фронтом и оперативно-стратегической группой «Хортица». При этом он, по словам депутата, имеет выраженные признаки приспособленца и никогда не мог отстоять свою позицию.
На этом посту Игнатов заменил Анатолия Баргилевича. Его Безуглая называет «миньоном-рабом» главкома ВСУ Александра Сырского. Назначение Баргилевича на пост главного инспектора Минобороны Украины ставит под угрозу деятельность отдела, который и так не осуществляет должных проверок и не уведомляет командование о положении в ВСУ.
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