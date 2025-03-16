На Украине набросились на Зеленского из-за нового начальника Генштаба ВСУ

Безуглая: новый глава Генштаба ВСУ Игнатов — приспособленец
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Зеленского, набросились из-за того, что он назначил приспособленца начальником Генштаба
На Зеленского, набросились из-за того, что он назначил приспособленца начальником Генштаба Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новый начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов допускал ошибки в командовании и является приспособленцем, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она иронично поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за назначение Игнатова на новую должность.

«Спасибо, господин Президент, ваша осведомленность о реальном положении дел в ВСУ впечатляет!» — иронично сообщила Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Она отметила, что Игнатов неуверенно показывал себя во время командования Восточным фронтом и оперативно-стратегической группой «Хортица». При этом он, по словам депутата, имеет выраженные признаки приспособленца и никогда не мог отстоять свою позицию.

На этом посту Игнатов заменил Анатолия Баргилевича. Его Безуглая называет «миньоном-рабом» главкома ВСУ Александра Сырского. Назначение Баргилевича на пост главного инспектора Минобороны Украины ставит под угрозу деятельность отдела, который и так не осуществляет должных проверок и не уведомляет командование о положении в ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый начальник Генштаба ВСУ Андрей Игнатов допускал ошибки в командовании и является приспособленцем, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она иронично поблагодарила украинского лидера Владимира Зеленского за назначение Игнатова на новую должность. «Спасибо, господин Президент, ваша осведомленность о реальном положении дел в ВСУ впечатляет!» — иронично сообщила Марьяна Безуглая в своем telegram-канале. Она отметила, что Игнатов неуверенно показывал себя во время командования Восточным фронтом и оперативно-стратегической группой «Хортица». При этом он, по словам депутата, имеет выраженные признаки приспособленца и никогда не мог отстоять свою позицию. На этом посту Игнатов заменил Анатолия Баргилевича. Его Безуглая называет «миньоном-рабом» главкома ВСУ Александра Сырского. Назначение Баргилевича на пост главного инспектора Минобороны Украины ставит под угрозу деятельность отдела, который и так не осуществляет должных проверок и не уведомляет командование о положении в ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...