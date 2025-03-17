ВСУ оставили приятный подарок бойцам России под Курском

Бойцы ВС РФ под Курском начали вывозить трофеи и брошенную технику
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ВСУ оставили в Курской области военную технику
ВСУ оставили в Курской области военную технику Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ оставили на территории Курской области боевые машины пехоты (БМП). Российские военные начали вывозить их вглубь территории страны, сообщает «Коммерсант».

«Российские военные начали вывоз брошенной и захваченной трофейной техники ВСУ с территорий в Курской области... Теперь образцы захваченной техники отправляются вглубь российской территории, где они будут проинспектированы и изучены военными специалистами, чтобы затем пополнить отечественный трофейный фонд западной техники», — написал «Коммерсант» в своем telegram-канале.

Российским военным достались трофеи — две боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, пишет газета. Украинские войска бросили технику в Казачьей Локне во время отступления. На корпусе одного из бронетранспортеров была обнаружена надпись: «Не трогать ДШБ 155 Бригада». Видеоматериалы от 15 марта свидетельствуют о том, что на этой машине изначально был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы. Однако, судя по всему, он был демонтирован, чтобы использовать его для нужд воинской части, отмечает «Коммерсант».

Как ранее писало URA.RU, в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное Курской области вооруженные силы РФ также обнаружили вооружение стран НАТО, которое было оставлено украинскими военными. Многие из бойцов ВСУ сдаются в плен, пишет «Царьград».

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ВСУ оставили на территории Курской области боевые машины пехоты (БМП). Российские военные начали вывозить их вглубь территории страны, сообщает «Коммерсант». «Российские военные начали вывоз брошенной и захваченной трофейной техники ВСУ с территорий в Курской области... Теперь образцы захваченной техники отправляются вглубь российской территории, где они будут проинспектированы и изучены военными специалистами, чтобы затем пополнить отечественный трофейный фонд западной техники», — написал «Коммерсант» в своем telegram-канале. Российским военным достались трофеи — две боевые машины пехоты M2A2 Bradley ODS-SA, пишет газета. Украинские войска бросили технику в Казачьей Локне во время отступления. На корпусе одного из бронетранспортеров была обнаружена надпись: «Не трогать ДШБ 155 Бригада». Видеоматериалы от 15 марта свидетельствуют о том, что на этой машине изначально был установлен комплекс радиоэлектронной борьбы. Однако, судя по всему, он был демонтирован, чтобы использовать его для нужд воинской части, отмечает «Коммерсант». Как ранее писало URA.RU, в населенных пунктах Косица и Черкасское Поречное Курской области вооруженные силы РФ также обнаружили вооружение стран НАТО, которое было оставлено украинскими военными. Многие из бойцов ВСУ сдаются в плен, пишет «Царьград».
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