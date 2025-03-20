Шольц пытается выбить Украине деньги за счет Конституции Германии

В Германии заявили о планах по увеличению военной помощи Украине после внесения поправок в Конституцию страны. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, такие изменения снимут ограничения на оборонные расходы, что позволит значительно увеличить финансовую поддержку Киеву.
«Мы должны продолжать оказывать поддержку, четко заявляя, что справедливый мир для Украины должен быть возможен <...> Теперь мы сможем сделать то, что должны как крупное государство в центре Европы», — сказал Олаф Шольц перед началом саммита Евросоюза, его слова передает Reuters. Так, после принятия поправок правительство Германии намерено выделить дополнительные три миллиарда евро на военную поддержку Украины.
Ранее Европейская комиссия (ЕК) перевела Киеву один миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП). Средства были выделены из замороженных российских активов.
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