26 марта 2025
25 марта 2025

В питерском Пулково грузчик уронил металлический контейнер на головы стюардесс

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пулково две бортпроводницы авиакомпании «Россия» обратились за медпомощью
В Пулково две бортпроводницы авиакомпании «Россия» обратились за медпомощью Фото:

В петербургском аэропорту Пулково на головы бортпроводниц авиакомпании «Россия» случайно уронили металлический контейнер. Девушкам была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает «Авиаторщина».

«Накануне утром в аэропорту Пулково две 24-летние бортпроводницы авиакомпании „Россия“ обратились за медпомощью после встречи с работником „Аэромар“», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». События развернулись, когда сотрудники готовились к рейсу в Махачкалу.

Инцидент произошел во время погрузочных работ. Сотрудник компании «Аэромар», занимавшийся транспортировкой металлического контейнера с медиасервером, не смог удержать тяжелый груз. Контейнер выскользнул из его рук и упал на головы двух бортпроводниц, которые в этот момент проверяли телеги с бортовым питанием.

Сразу после происшествия на место были вызваны медицинские работники. Одна из пострадавших получила травму плеча и была немедленно госпитализирована с подозрением на перелом ключицы. Вторая стюардесса обратилась к врачу с ссадинами головы и правой голени, а также с подозрением на сотрясение головного мозга. По факту травмирования бортпроводниц проводится проверка.

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В петербургском аэропорту Пулково на головы бортпроводниц авиакомпании «Россия» случайно уронили металлический контейнер. Девушкам была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает «Авиаторщина». «Накануне утром в аэропорту Пулково две 24-летние бортпроводницы авиакомпании „Россия“ обратились за медпомощью после встречи с работником „Аэромар“», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». События развернулись, когда сотрудники готовились к рейсу в Махачкалу. Инцидент произошел во время погрузочных работ. Сотрудник компании «Аэромар», занимавшийся транспортировкой металлического контейнера с медиасервером, не смог удержать тяжелый груз. Контейнер выскользнул из его рук и упал на головы двух бортпроводниц, которые в этот момент проверяли телеги с бортовым питанием. Сразу после происшествия на место были вызваны медицинские работники. Одна из пострадавших получила травму плеча и была немедленно госпитализирована с подозрением на перелом ключицы. Вторая стюардесса обратилась к врачу с ссадинами головы и правой голени, а также с подозрением на сотрясение головного мозга. По факту травмирования бортпроводниц проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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