В питерском Пулково грузчик уронил металлический контейнер на головы стюардесс

В петербургском аэропорту Пулково на головы бортпроводниц авиакомпании «Россия» случайно уронили металлический контейнер. Девушкам была оказана медицинская помощь. Об этом сообщает «Авиаторщина».
«Накануне утром в аэропорту Пулково две 24-летние бортпроводницы авиакомпании „Россия“ обратились за медпомощью после встречи с работником „Аэромар“», — пишет telegram-канал «Авиаторщина». События развернулись, когда сотрудники готовились к рейсу в Махачкалу.
Инцидент произошел во время погрузочных работ. Сотрудник компании «Аэромар», занимавшийся транспортировкой металлического контейнера с медиасервером, не смог удержать тяжелый груз. Контейнер выскользнул из его рук и упал на головы двух бортпроводниц, которые в этот момент проверяли телеги с бортовым питанием.
Сразу после происшествия на место были вызваны медицинские работники. Одна из пострадавших получила травму плеча и была немедленно госпитализирована с подозрением на перелом ключицы. Вторая стюардесса обратилась к врачу с ссадинами головы и правой голени, а также с подозрением на сотрясение головного мозга. По факту травмирования бортпроводниц проводится проверка.
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