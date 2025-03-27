Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

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В зоне СВО был уничтожен украинский истребитель МиГ-29
В зоне СВО был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО успешно сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в  telegram-канале ведомства. В ходе той же операции были уничтожены две авиационные бомбы JDAM и снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенные в США, а также 137 беспилотников.

Аналогичный украинский истребитель был сбит 22 марта. В тот же день системы ПВО уничтожили пять управляемых бомб JDAM, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 вражеских дрона. В том числе, за сутки было ликвидировано до 85 солдат ВСУ.

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Российские силы ПВО успешно сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в  telegram-канале ведомства. В ходе той же операции были уничтожены две авиационные бомбы JDAM и снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенные в США, а также 137 беспилотников. Аналогичный украинский истребитель был сбит 22 марта. В тот же день системы ПВО уничтожили пять управляемых бомб JDAM, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 вражеских дрона. В том числе, за сутки было ликвидировано до 85 солдат ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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