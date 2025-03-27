Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Российские силы ПВО успешно сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. В ходе той же операции были уничтожены две авиационные бомбы JDAM и снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенные в США, а также 137 беспилотников.
Аналогичный украинский истребитель был сбит 22 марта. В тот же день системы ПВО уничтожили пять управляемых бомб JDAM, пять американских реактивных снарядов HIMARS и 142 вражеских дрона. В том числе, за сутки было ликвидировано до 85 солдат ВСУ.
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