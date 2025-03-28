Автоэксперт выступил против дилеров, наживающихся на покупателях

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что запрет на навязывание дополнительных услуг и оборудования автодилерами не повлияет на их доходы. Так он прокомментировал предложение Национального автомобильного союза ограничить такие практики. Эксперт подчеркнул, что основные доходы дилеров формируются за счет других источников.
«Основные доходы автодилеры получают от техобслуживания машин. Они заинтересованы в формировании обширной клиентской базы. Если им очень нужен тот или иной клиент, то они с легкостью откажутся от навязывания каких-то допуслуг. <...> Они не обеднеют», — подчеркнул автоэксперт в беседе с «Ридусом».
Он также уточнил, что продажа непосредственно автомобилей тоже приносит доход, который может составлять до 20% от стоимости машины в зависимости от договоренностей с поставщиком. Попов в целом выразил поддержку требованиям Национального автомобильного союза к Центробанку о запрете на навязывание дополнительных услуг. Он уточнил, что многие из этих услуг зачастую оказываются необоснованно дорогими и иногда даже включены в стандартную комплектацию, что противоречит нормам Таможенного союза.
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