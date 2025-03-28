Стала известна средняя зарплата в Банке России

Сотрудник Центрального банка России в среднем получает 231,8 тысячи рублей. Об этом сообщил сам регулятор в своем годовом отчете. При этом в 2023 году зарплата служащих составляла 223,2 тысяч рублей.
«Среднемесячный доход одного служащего Банка России в 2024 году вырос на 3,8% и достиг 231,8 тысячи рублей», — заявили в регуляторе. Также отмечается, что численность персонала ЦБ РФ сократилась на 1 460 человек (на 3,2%). Так, общий штат сотрудников к концу указанного периода составил 43 770 человек.
При этом расходы на содержание служащих регулятора выросли на 1,1 млрд рублей (на 0,7%). В частности, расходы на оплату труда и прочие выплаты работникам увеличились на 560 млн рублей (0,5%), а начисления на оплату труда и другие выплаты выросли на 559 млн рублей (1,9%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.