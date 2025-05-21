Пашинян оценил отношения Еревана и Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил динамику развития отношений с Россией в 2025 году. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване.
«В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у него с президентом России Владимиром Путиным ведется активный диалог. По его словам, вице-премьеры обеих стран активно сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза.
Президент Армении Ваагн Хачатурян, в свою очередь, также подчеркнул значимость визита Лаврова для активизации контактов между странами. «Ваш визит действительно имеет большое значение для наших отношений. В течение этого года в наших отношениях уже наблюдается некоторая активность, и она будет продолжаться», — добавил он.
В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества, совместной безопасности и решение региональных проблем. Сергей Лавров также передал армянскому президенту «привет» от Владимира Путина и выразил надежду на одобрение итогов переговоров, подчеркнув союзнический характер отношений между Россией и Арменией.
Ранее Никол Пашинян уже подчеркивал, что Ереван не намерен отказываться от развития и углубления отношений с Россией, несмотря на курс внешней политики. Он отмечал, что визиты и диалог с российским руководством позволяют обсуждать ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, не ущемляя интересы других партнеров страны.
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