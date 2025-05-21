Пашинян оценил отношения Еревана и Москвы

Пашинян дал положительную оценку отношениям Армении с Россией
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Пашинян заявил, что активно общается с Путиным
Пашинян заявил, что активно общается с Путиным Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил динамику развития отношений с Россией в 2025 году. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване.

«В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у него с президентом России Владимиром Путиным ведется активный диалог. По его словам, вице-премьеры обеих стран активно сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза.

Президент Армении Ваагн Хачатурян, в свою очередь, также подчеркнул значимость визита Лаврова для активизации контактов между странами. «Ваш визит действительно имеет большое значение для наших отношений. В течение этого года в наших отношениях уже наблюдается некоторая активность, и она будет продолжаться», — добавил он.

В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества, совместной безопасности и решение региональных проблем. Сергей Лавров также передал армянскому президенту «привет» от Владимира Путина и выразил надежду на одобрение итогов переговоров, подчеркнув союзнический характер отношений между Россией и Арменией.

Ранее Никол Пашинян уже подчеркивал, что Ереван не намерен отказываться от развития и углубления отношений с Россией, несмотря на курс внешней политики. Он отмечал, что визиты и диалог с российским руководством позволяют обсуждать ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, не ущемляя интересы других партнеров страны.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил динамику развития отношений с Россией в 2025 году. Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване. «В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений», — заявил Пашинян. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что у него с президентом России Владимиром Путиным ведется активный диалог. По его словам, вице-премьеры обеих стран активно сотрудничают в рамках Евразийского экономического союза. Президент Армении Ваагн Хачатурян, в свою очередь, также подчеркнул значимость визита Лаврова для активизации контактов между странами. «Ваш визит действительно имеет большое значение для наших отношений. В течение этого года в наших отношениях уже наблюдается некоторая активность, и она будет продолжаться», — добавил он. В ходе переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества, совместной безопасности и решение региональных проблем. Сергей Лавров также передал армянскому президенту «привет» от Владимира Путина и выразил надежду на одобрение итогов переговоров, подчеркнув союзнический характер отношений между Россией и Арменией. Ранее Никол Пашинян уже подчеркивал, что Ереван не намерен отказываться от развития и углубления отношений с Россией, несмотря на курс внешней политики. Он отмечал, что визиты и диалог с российским руководством позволяют обсуждать ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, не ущемляя интересы других партнеров страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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