Обломки беспилотника в Туле ранили женщину

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Из-за падения обломков БПЛА пострадала жительница Тулы
Из-за падения обломков БПЛА пострадала жительница Тулы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Туле были уничтожены три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. В результате падения обломков одного из дрона пострадала женщина, однако госпитализация ей не понадобилась.

«... уничтожены три БПЛА. В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал Миляев в своем telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений в городе не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Ситуация находится под контролем соответствующих органов.

В ночь 26 мая в небе над Россией были уничтожены 96 дронов, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, где системы ПВО ликвидировали 31 аппарат. В Белгородской области было сбито 16 БПЛА, а в Курской области — 11. Также поступила информация о нейтрализации одного украинского беспилотника в Республике Татарстан.

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В Туле были уничтожены три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. В результате падения обломков одного из дрона пострадала женщина, однако госпитализация ей не понадобилась. «... уничтожены три БПЛА. В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал Миляев в своем telegram-канале. По предварительным данным, разрушений в городе не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Ситуация находится под контролем соответствующих органов. В ночь 26 мая в небе над Россией были уничтожены 96 дронов, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, где системы ПВО ликвидировали 31 аппарат. В Белгородской области было сбито 16 БПЛА, а в Курской области — 11. Также поступила информация о нейтрализации одного украинского беспилотника в Республике Татарстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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