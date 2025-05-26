Обломки беспилотника в Туле ранили женщину

В Туле были уничтожены три беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миляев. В результате падения обломков одного из дрона пострадала женщина, однако госпитализация ей не понадобилась.
«... уничтожены три БПЛА. В Туле в результате падения обломков беспилотника пострадала женщина. Госпитализация не потребовалась, медицинская помощь оказана на месте», — написал Миляев в своем telegram-канале.
По предварительным данным, разрушений в городе не зафиксировано. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Ситуация находится под контролем соответствующих органов.
В ночь 26 мая в небе над Россией были уничтожены 96 дронов, запущенных с территории Украины. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области, где системы ПВО ликвидировали 31 аппарат. В Белгородской области было сбито 16 БПЛА, а в Курской области — 11. Также поступила информация о нейтрализации одного украинского беспилотника в Республике Татарстан.
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