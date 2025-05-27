Десятки новых иностранных брендов зайдут на российский рынок

В 2025 году на российский рынок ритейла могут выйти около 20 новых иностранных брендов. Среди потенциальных новых игроков — несколько южнокорейских модных марок и ряд европейских компаний, которые рассматривают возможность выхода через партнерские схемы. Об этом сообщила директор отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORЕ.ХР Евгения Прилуцкая.
«В 2025 году в России открылось семь международных брендов», — рассказала Прилуцкая, передает РИА Новости. Это меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было представлено 16 новых брендов. География новых операторов распределяется следующим образом: Европа, СНГ и Турция — по 29%, Азия — 13%. Несмотря на снижение активности, эксперты отмечают увеличение среднего размера магазинов новых иностранных операторов — с 220 до 298 квадратных метров.
Большинство новых магазинов зарубежных брендов в 2025 году открылись в Московском регионе — пять точек, еще по одной в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Это подтверждает сохраняющуюся тенденцию концентрации международного ритейла в крупнейших городах России. Наиболее востребованный сегмент среди новых брендов — fashion (57%), далее следуют бытовая техника и электроника (29%), а также мебель (14%).
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