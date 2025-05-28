Трамп объяснил, почему не будет вводить санкции против России

Президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить новые санкции против России, подчеркнув, что такой шаг мог бы навредить текущим усилиям по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Это заявление было сделано в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
«Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить. И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите», — сказал президент США. Онлайн-трансляция его выступления проходила на сайте Fox News.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа пересматривает ограничения на военные действия Украины, введенные при Джо Байдене, включая запрет на дальнобойные удары по территории России. Решение о возможной отмене этих ограничений обсуждается на фоне попыток ускорить переговорный процесс между Москвой и Киевом, а также недавнего разрешения Запада использовать Украине дальнобойное вооружение против России.
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