Путин связал все теракты накануне переговоров в Стамбуле с попыткой их сорвать

Все преступления против мирных жителей, совершенные накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной, имели целью срыв диалога. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц ... накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса», — подчеркнул Путин. Трансляция заседания шла на телеканале «Россия 24». По словам президента, атака была преднамеренно направлена против мирных жителей.
Кроме того, на заседании губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал президента России Владимира Путина о том, что всем пострадавшим в результате теракта на железнодорожной линии в регионе будут предоставлены компенсационные выплаты. Ранее глава региона уточнил, что семьи погибших в железнодорожной катастрофе получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. Для пострадавших предусмотрены компенсации в сумме 600 тысяч и 300 тысяч рублей.
В Брянской области в ночь на 1 июня обрушился мост, обломки которого упали на поезд. Пострадали не менее семи человек. Кроме того, обрушение железнодорожного моста произошло в Курской области. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, в момент инцидента по мосту проходил грузовой локомотив. Машинист получил травмы нижних конечностей.
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