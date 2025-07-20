Почти 400 беспилотников пыталось атаковать российские регионы

Российские системы ПВО сбили 364 беспилотника ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки российские средства ПВО уничтожили 364 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Системы ПВО армии России сбили за сутки <...> 364 беспилотника украинских войск", — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены две управляемые авиабомбы противника.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПодмосковье и Брянская область подверглись массированным налетам беспилотников ВСУ: карта атак БПЛА 20 июля
В ночь на 20 июля средствами ПВО было сбито 93 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего уничтожили над — над Брянской областью (38 дронов).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!