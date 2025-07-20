Почти 400 беспилотников пыталось атаковать российские регионы

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Российские системы ПВО сбили 364 беспилотника ВСУ
Российские системы ПВО сбили 364 беспилотника ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки российские средства ПВО уничтожили 364 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 

"Системы ПВО армии России сбили за сутки <...> 364 беспилотника украинских войск", — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены две управляемые авиабомбы противника. 

В ночь на 20 июля средствами ПВО было сбито 93 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего уничтожили над — над Брянской областью (38 дронов).

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За сутки российские средства ПВО уничтожили 364 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.  "Системы ПВО армии России сбили за сутки <...> 364 беспилотника украинских войск", — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что также были уничтожены две управляемые авиабомбы противника.  В ночь на 20 июля средствами ПВО было сбито 93 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего уничтожили над — над Брянской областью (38 дронов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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