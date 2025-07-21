В Киеве при взрывах пострадал цех сборки БПЛА

Цех по сборке БПЛА в Киеве поврежден в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщил сбежавший их Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Также он отметил, что незадолго до этого, цех посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — заявил Дмитрук. Таким образом депутат указал важность данного объекта.
Ранее, в ночь на 21 июля, ВС РФ атаковали дальнобойным оружием предприятия ВПК и военные аэродромы Украины. Именно во время данной атаки и был поврежден цех по производству БПЛА Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.