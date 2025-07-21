В Киеве при взрывах пострадал цех сборки БПЛА

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Цех по производству БПЛА был поврежден после российской атаки, сообщил Дмитрук
Цех по производству БПЛА был поврежден после российской атаки, сообщил Дмитрук Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цех по сборке БПЛА в Киеве поврежден в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщил сбежавший их Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Также он отметил, что незадолго до этого, цех посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — заявил Дмитрук. Таким образом депутат указал важность данного объекта. 

Ранее, в ночь на 21 июля, ВС РФ атаковали дальнобойным оружием предприятия ВПК и военные аэродромы Украины. Именно во время данной атаки и был поврежден цех по производству БПЛА Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Цех по сборке БПЛА в Киеве поврежден в результате атаки ВС РФ. Об этом сообщил сбежавший их Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. Также он отметил, что незадолго до этого, цех посещал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. «В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник Трампа Кит Келлог», — заявил Дмитрук. Таким образом депутат указал важность данного объекта.  Ранее, в ночь на 21 июля, ВС РФ атаковали дальнобойным оружием предприятия ВПК и военные аэродромы Украины. Именно во время данной атаки и был поврежден цех по производству БПЛА Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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