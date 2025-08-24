Украинским пленным передали учебники по истории России

Российское военно-историческое общество (РВИО) передало несколько тысяч учебников и брошюр в учреждения, где содержатся украинские военнопленные. Об этом сообщил помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
«На днях РВИО передало в учреждения, где содержатся укр. военнопленные, несколько тысяч книг», — написал Мединский в telegram-канале. Он поясняет, что им передали учебники для проведения времени с пользой и чистки мозгов от мусора.
По информации Мединского, среди переданных изданий — учебники, посвященные истории России в XX веке, а также тематические брошюры, в частности о деятельности украинских националистов. Книги предназначены для образовательной работы с военнопленными, находящимися на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.