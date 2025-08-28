МИД Великобритании вызвал посла РФ после сообщений об ударах по Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МИД Британии не привел никаких доказательств вины России
МИД Британии не привел никаких доказательств вины России Фото:

Великобритания вызвала российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с заявлениями о предполагаемом повреждении здания организации «Британский совет» (признана нежелательной на территории Российской Федерации) в Киеве. Об этом в четверг сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

«Мы вызвали российского посла», — написал Лэмми в социальной сети X. Как уточняет  Sky News, встреча Келина была короткой, менее получаса, после чего он ушел.

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что, по его утверждению, в результате ночных ударов по Киеву были повреждены несколько зданий, среди которых якобы офис «Британского совета» и представительство Европейского союза. Доказательств вины РФ английский МИД не предоставил. 

Минобороны РФ, МИД России и президент Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре и местам дислокации ВСУ. Например, в ночь на 28 августа был нанесен групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Великобритания вызвала российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с заявлениями о предполагаемом повреждении здания организации «Британский совет» (признана нежелательной на территории Российской Федерации) в Киеве. Об этом в четверг сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. «Мы вызвали российского посла», — написал Лэмми в социальной сети X. Как уточняет  Sky News, встреча Келина была короткой, менее получаса, после чего он ушел. Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что, по его утверждению, в результате ночных ударов по Киеву были повреждены несколько зданий, среди которых якобы офис «Британского совета» и представительство Европейского союза. Доказательств вины РФ английский МИД не предоставил.  Минобороны РФ, МИД России и президент Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре и местам дислокации ВСУ. Например, в ночь на 28 августа был нанесен групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...