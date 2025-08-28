МИД Великобритании вызвал посла РФ после сообщений об ударах по Киеву

Великобритания вызвала российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с заявлениями о предполагаемом повреждении здания организации «Британский совет» (признана нежелательной на территории Российской Федерации) в Киеве. Об этом в четверг сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
«Мы вызвали российского посла», — написал Лэмми в социальной сети X. Как уточняет Sky News, встреча Келина была короткой, менее получаса, после чего он ушел.
Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что, по его утверждению, в результате ночных ударов по Киеву были повреждены несколько зданий, среди которых якобы офис «Британского совета» и представительство Европейского союза. Доказательств вины РФ английский МИД не предоставил.
Минобороны РФ, МИД России и президент Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что ВС РФ наносит удары исключительно по военной инфраструктуре и местам дислокации ВСУ. Например, в ночь на 28 августа был нанесен групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины.
