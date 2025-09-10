Футболисту Смолову избрана мера пресечения

Футболист Федор Смолов получил меру пресечения в виде обязательства о явке после инцидента в кафе на Большой Никитской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — заявили в пресс-службе ГУ МВД, передает РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»
Футболист «Краснодара» Федор Смолов подрался с мужчинами в московской «Кофемании» в мае 2025 года, о чем сообщал «Пятый канал». В похожий скандал в том же заведении попали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году. Тогда им назначили тюремные сроки.
